Fußball im Kreis Donau: SpVgg Ederheim zieht Einspruch zurück

Der Fußball-A-Klassist hat seine Beschwerde gegen Wittislingens Aufstieg bei eigenem Abstieg zurückgenommen. Wittislingen wird nun doch aufsteigen, und die Saison-Planung im Fußball-Kreis Donau kann abgeschlossen werden.

Die Spielvereinigung Ederheim hat den Weg für die Planungen zur neuen Fußball-Saison 2022/23 im Kreis Donau frei gemacht und ihren Einspruch zurückgezogen, meldet der Bayerische Fußball-Verband (BFV). Der A-Klassist Ederheim hatte Beschwerde beim BFV eingelegt, weil der TSV Wittislingen nach einem Sieg und einer Niederlage in der Relegation zur Kreisklasse als „flexibel nachrückender“ Aufsteiger benannt worden ist. Auch Ederheim war in der Relegation gegen den Kreisklassen-Abstieg gescheitert, allerdings bereits im ersten Spiel.

Weil in der Kreisklasse ein Platz frei geworden war, wurde Wittislingen als Teilnehmer der Aufstiegsrelegation mit einem Sieg als Kreisklassen-Nachrücker benannt, was aber nur dann möglich ist, sollte es keine Beschwerde geben. Die BFV-Statuten sehen vor, dass Absteiger – hier Ederheim – nicht über eine flexible Regelung zum Klassenerhalt gelangen können, Teilnehmer an der Aufstiegs-Relegation aber sehr wohl.

Aufgrund des Beschwerdeverfahrens waren zuletzt auf der Spielgruppentagung in Schretzheim keine Saison-Planungen in den betroffenen Klassen möglich gewesen. Mit der Rücknahme bleibt allen Beteiligten nun ein möglicherweise langwieriges sportgerichtliches Verfahren erspart.

Neuer BFV-Präsident Kern vermittelt

Auf Initiative von BFV-Präsident Christoph Kern hat es nun einen Austausch zwischen Verband und Vereinen gegeben, mit dem Ergebnis, dass die SpVgg Ederheim ihre Beschwerde zurücknimmt. „Rechtlich bindend ist einzig die gültige Aufstiegsregelung. Sportlich hat Wittislingen zumindest ein Relegationsspiel um den Aufstieg für sich entschieden, könnte also den freien Platz einnehmen“, betont Schwabens Bezirksspielleiter Matthias Lingg (Immenstadt): „Wir müssen aber ebenso klar sagen, dass wir zunächst mündlich eine falsche Aussage getroffen haben, die wir bindend zu korrigieren hatten. Wer Fehler macht, der muss auch dazu stehen. Das tun wir. Deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle bei allen beteiligten Vereinen entschuldigen. Dass Ederheim nun diese Entscheidung getroffen und das sportliche Abschneiden so akzeptiert hat, ist ein klares Zeichen für Fair-Play und Sportsgeist – jetzt haben alle Klubs im Kreis die nötige Planungssicherheit und müssen nicht weiter warten.“ Damit steht fest, dass die SpVgg Ederheim weiter in der A-Klasse verbleibt, der TSV Wittislingen über den „flexiblen“ Aufstieg den freien Platz in der Kreisklasse einnimmt.

„Die Situation war für uns alles andere als einfach“, sagt Ederheims Vorstandsmitglied Markus Zöllner: „So schwer es auch ist, die Statuten sind so. Letztlich wären wir so oder so in die A-Klasse abgestiegen, wir wollten Wittislingen jetzt nicht im Weg stehen, eine erfolgreiche Beschwerde hätte für uns die Situation nicht verändert. Wir alle hätten uns das gerne erspart, aber die Gespräche waren sehr ehrlich und am Ende zielführend. Für uns ist es wichtig, die klare Botschaft auszusenden, dass wir mit der Rücknahme der Beschwerde eine weitere Hängepartie für die Vereine verhindern wollen. Jetzt freuen wir uns auf die neue Saison.“

Wie Kreisspielleiter Wolfgang Beck auf Nachfrage der Rieser Nachrichten mitteilt, steht damit definitiv fest, dass der TSV Wittislingen nun doch aufsteigen darf. In welcher Kreisklasse – Nord II oder West II – die Wittislinger antreten werden müsse jetzt aber erst noch geklärt werden. Ebenso sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar, wie die Auswirkungen auf die A-Klasse Nord aussehen werden, sagt Beck.

Klarheit dürfte im Laufe der kommenden Woche herrschen, den der Saisonstart am 31. Juli naht. (mab, mit AZ)