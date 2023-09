Fußball

Fußball-Nachlese: Deiningen und Marktoffingen landen Befreiungsschläge

Plus Die Kreisliga-Schlusslichter holen die ersten Siege, ebenso wie Kreisklassen-Aufsteiger Megesheim. Birkhausen/Munzingen rückt im Weiße-Weste-Ranking vor.

Vor einer Woche noch musste man sich Sorgen machen um die beiden Schlusslichter der Fußball-Kreisliga Nord, die SpVgg Deiningen und den FSV Marktoffingen. Am Wochenende haben beide nach fünf punktlosen Spielen endlich zugeschlagen: Die Deininger holten ihren ersten Sieg beim eigentlich favorisierten FSV Reimlingen, 2:0 gewann der Aufsteiger. Der FSV Marktoffingen schickte den ebenfalls stark eingeschätzten TSV Wemding sogar mit 4:1 wieder nach Hause. Auch in der Kreisklasse Nord 1 ist eine Sieglos-Serie zu Ende gegangen, denn der SV Megesheim hat die SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding mit 4:2 bezwungen und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Bei der SG Birkhausen/Munzingen in der A-Klasse Nord freut man sich hingegen über das dritte Zu-Null-Spiel und damit den zweiten Platz im Weiße-Weste-Ranking.

Ein „Spiel auf Augenhöhe“ sah am Sonntag Deiningens Trainer Thomas Ranftl, dessen Mannschaft nach fünf Niederlagen den ersten Sieg in der neuen Kreisliga-Saison feierte. Mit 2:0 bezwang der Aufsteiger den favorisierten FSV Reimlingen, noch dazu auswärts. Schon in der ersten Halbzeit hätte sein Team ein Tor machen müssen, so Ranftl, aber ein Abseitstor für Deiningen habe der Schiedsrichter Laurenz Müller berechtigterweise nicht gegeben. Postwendend sei dann der Elfmeter gegen die SpVgg gepfiffen worden, den Reimlingens Spielertrainer Dominik Kohnle aber vergab. „Marlon Dahms hat uns da im Spiel gehalten“, lobt Ranftl seinen Keeper. Kurz vor der Halbzeit traf Tim Betzler für die Gäste, Marvin Löflad ließ in der Nachspielzeit das 0:2 folgen. „Die Stimmung war absolut befreit, jeder hat durchgeschnauft. Das war eine Riesensache für uns, gerade gegen Reimlingen. Ich hoffe nur, dass das keine einmalige Sache bleibt, mit Buchdorf wartet schon die nächste harte Nuss“, so der Deininger Trainer mit Blick auf die nächste Partie.

