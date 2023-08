Fußball

Fußball-Nachlese: Die SG Alerheim macht weiter, wo sie aufgehört hat

Die SG Alerheim steht nach drei Siegen in Folge auf Platz zwei der Kreisliga Nord. Im Bild: Riedlingens Felix Handke (in Weiß-Schwarz) gegen Alerheims Robert Zwölfer.

Plus Die SGA setzt ihre gute Entwicklung der Vorsaison fort. Utzwingen führt bei der Weißen Weste, Reimlingen II hat Ärger mit dem Schiri – ein kurzer Rückblick.

Von Maximilian Bosch

Der FSV Utzwingen ist nicht nur in der Tabelle der B-Klasse Nord ganz vorne, sondern hat auch bei der Weißen Weste, dem neuen Wettbewerb von Fürst Wallerstein Brauhaus, Rieser Nachrichten und Donauwörther Zeitung, die Nase vorn. Schon viermal haben die Nordrieser zu null gespielt. In Alerheim gelang das bisher erst einmal, nämlich beim 1:0 gegen Möttingen, dennoch hat die SGA Grund zur Freude. Wenig erfreulich war hingegen das B-Klassen-Spiel FSV Reimlingen II gegen FC Nordries, denn die FSVler hatten doch sehr an den Entscheidungen des Schiedsrichters zu knabbern.

„Thema ist es definitiv, das muss man schon sagen. Es ist eine interessante Sache, was ihr da macht, aber natürlich nicht der Hauptgrund, zu null spielen“, sagt Stefan Röttinger, Vorsitzender des FSV Utzwingen, auf Nachfrage zur aktuellen Tabellenführerschaft bei der „Weißen Weste“. Aktuell sind es vier Kästen vom Fürst Wallerstein Brauhaus, die die Utzwinger sich verdient haben. „Wir freuen uns über den Preis an sich, und die Tabelle ist eine schöne Sache, weil wir als unterklassige Mannschaft in den Fokus rücken“, so Röttinger weiter.

