Fußball-Nachlese: In Löpsingen platzt der Knoten

Plus Nach dem ersten Sieg ist die Zuversicht beim SC D.L.P. spürbar. Trotz null Punkten gibt man sich auch in Deiningen positiv. In Marktoffingen herrscht Tristesse.

Von Maximilian Bosch

Die Fußballer aus Dürrenzimmern, Löpsingen und Pfäfflingen haben einen völligen Fehlstart in die neue Kreisklassen-Saison vermieden und sich mit einem 6:2-Sieg gegen den TSV Bissingen nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Der neue Coach René Urban sah in der Samstagspartie in Löpsingen unter anderem drei Tore von Christoph Ulrich. Weniger erfreulich ist hingegen die Situation in Marktoffingen und Deiningen: Die beiden Kreisligisten haben jeweils das fünfte Spiel in Folge verloren und rangieren mit null Punkten am Tabellenende. Die Trainer Thomas Ranftl (Deiningen) und Klaus Kirchenbaur (Marktoffingen) sehen unterschiedliche Gründe für den misslungenen Saisonstart ihrer Teams.

Beim Sportclub D.L.P. musste man nach der 2:3-Niederlage gegen den SV Mauren und dem 1:2 gegen die SG Niederhofen-Hausen schon von einem Fehlstart in die neue Saison sprechen. Doch am vergangenen Samstag hat sich die Stimmung aufgehellt, denn der Aufsteiger TSV Bissingen wurde mit 6:2 klar bezwungen. Für Trainer René Urban war es der erste Punkterfolg mit seiner neuen Mannschaft. „In der ersten Halbzeit waren wir wirklich sehr dominant, hatten eine starke Spielanlage und tolle Spielzüge, dazu viele Chancen“, sagt der Coach. Zur Pause führte der SC folglich auch mit 4:0 durch die Tore von Christoph Ulrich (2), Marco Schwarz und Marco Schmidt.

