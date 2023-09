Fußball

Fußball-Nachlese: Wie Rieser Teams mit ihren Kantersiegen umgehen

Plus Der TSV Hainsfarth reagiert mit einem hohen Sieg auf eine schwache Leistung, Mönchsdeggingen wird zum Verfolger und Utzwingen erobert die Tabellenspitze zurück.

Von Nico Lutz

Der achte Spieltag der Kreisliga Nord ist in den Büchern und die beiden Absteiger Maihingen und Nördlingen II führen die Liga an. Oben mit dabei ist auch der TSV Hainsfarth, der mit zwölf Punkten aus sieben Partien den fünften Rang belegt. Für die Hainsfarther nicht selbstverständlich – nach dem starken dritten Platz in der Saison 2021/22 konnten sich die Rieser im Vorjahr erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern. Nach einem vernünftigen Start in die neue Runde setzte der TSV am vergangenen Wochenende mit dem 5:0-Sieg gegen die SpVgg Riedlingen ein Ausrufezeichen, mit dem laut Trainer Felix Schmidt so nicht zu rechnen war: „Das Spiel stand unter anderen Vorzeichen. Zuvor hatten wir eine richtig schlechte Partie gegen Möttingen absolviert, wo wir als Mannschaft versagt haben, um es mal deutlich auszudrücken.“ Nach dem 0:2 in Möttingen sei es der deutliche Erfolg umso bemerkenswerter, wie Schmidt erläutert: „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt, eine ganz andere Einstellung. Das hat mit dem richtigen Mindset angefangen, dann kam Begeisterung in unser Spiel.“ Wie erklärt der Trainer die schwankenden Leistungen?

Hainsfarth will den Klassenerhalt

Für die Hainsfarther ist es bereits der vierte Sieg, bei allen erzielten sie mindestens drei Tore. Auf der anderen Seite stehen drei Niederlagen, diese verlor man mit jeweils zwei oder drei Toren Abstand. Den einen Grund für die schwankenden Leistungen gebe es laut Schmidt nicht: „Man kann jetzt sagen, dass wir den einen oder anderen Urlauber und Verletzten hatten, damit würde man es sich jedoch zu einfach machen. Wir wollen mehr Konstanz, aber 100 Prozent sind in dieser starken Kreisliga nicht möglich, hier kann nun mal jeder jeden schlagen“, so der Trainer. Trotz guten Ansätzen geht es für die Hainsfarther in erster Linie um eines, den Klassenerhalt. „Das Potenzial für mehr ist da, dafür müssen jedoch mehrere Faktoren zusammenkommen“, so Schmidt.

