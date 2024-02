Fußball-Vorbereitung im Ries sorgt für so manche Überraschung

Plus Unter anderem gewinnt Oettingen überraschend hoch gegen Wörnitzstein-Berg, Wemding siegt über Nachbar Monheim und Otting dreht ein 1:3 zum 8:4-Sieg.

Es geht weiter mit den Fußball-Vorbereitungsspielen im Ries und Umgebung. Zahlreiche Mannschaften waren am Wochenende wieder im Einsatz und erzielten so einige spannende Ergebnisse.

Einen sensationell hohen 5:0-Sieg feierten die Fußballer des TSV Oettingen über den SV Wörnitzstein-Berg. Die 1:0-Pausenführung hatte Robert Brunner vorgelegt (31.). Zwischen der 55. und 61. Minute erzielten die Platzherren vier Tore durch Andreas Lober, Ousmane Cisse (2, darunter ein Elfmeter) und Marc Löfflad. Schiedsrichter Ralf Sedlatschek verhängte gegen Gästespieler Blerand Kurtishaj zunächst eine Zeitstrafe und dann eine Rote Karte (78.).