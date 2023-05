Fußballerinnen aus Deiningen und Mörslingen engagieren sich für Ida

Die Kreisliga-Fußballerinnen aus Deiningen und Mörslingen haben für das an Leukämie erkrankte Mädchen Ida gespendet, unter anderem die Einnahmen eines Spiels.

Große Freude im Landkreis Dillingen: Für die drei Jahre alte Ida aus Mörslingen ist ein Stammzellenspender gefunden worden. Sie ist an Blutkrebs erkrankt. Dank der Spende hat das Mädchen jetzt die Chance, wieder gesund zu werden.

Rückblende: Kurz vor ihrem dritten Geburtstag im Januar bekamen Ida und ihre Familie in Mörslingen eine niederschmetternde Diagnose: Das Mädchen war an Leukämie erkrankt. Ida kam sofort ins Krankenhaus nach Ulm, und die Ärzte begannen mit der Chemotherapie. Allerdings war klar, dass nur eine Knochenmarkspende sie retten kann. Zwei Monate später kam die erlösende Nachricht: Es konnte ein passender Stammzellenspender gefunden werden.

Große Anteilnahme auch im Landkreis Donau-Ries

Auch im Landkreis Donau-Ries hatten viele Menschen Anteil am Schicksal des Mädchens genommen. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Spendenaufrufe sowie eine große Registrierungsaktion in Höchstädt, bei der sich über 900 Personen neu bei der DKMS aufnehmen ließen. Außerdem wurden dabei über 6000 Euro an Spenden gesammelt.

Auch die SpVgg Deiningen beteiligte sich mit einer Spende. Die Übergabe erfolgte Ende April zusammen mit der Frauenfußballmannschaft des SC Mörslingen, die unter anderem mit der SpVgg Deiningen in der Kreisliga spielt. So flossen auch die Einnahmen aus dem Heimspiel gegen den SC Mörslingen in den Spendentopf. (jais)