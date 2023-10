Fußball

Gegen Gersthofen folgt Holzkirchens Sieg Nummer drei

Mit dem dritten Sieg in Folge haben die Holzkirchener (in Blau-Gelb, am Ball Joshua Zwickel, rechts Patrick Michel) ihren aktuellen Aufwärtstrend bestätigt.

Plus Fußball Bezirksliga: Großer Jubel in Holzkirchen nach 4:2-Heimerfolg. Rains Zweite holt gegen Griesbeckerzell den ersten Dreier mit dem neuen Trainer.

Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Johannes Hanfbauer ist dem TSV Rain II endlich ein Befreiungsschlag und damit ein Schritt aus dem Tabellenkeller gelungen. Auch der SV Wörnitzstein-Berg war gegen Günzburg erfolgreich. Großer Jubel herrschte in Holzkirchen, wo der SVH mit dem dritten Sieg in Folge endlich in der Bezirksliga angekommen zu sein scheint.

SV Wörnitzstein-Berg mit knappem Arbeitssieg

SV Wörnitzstein-Berg – FC Günzburg 1:0 (0:0). Ein intensives Fußballspiel lieferten sich der SV Wörnitzstein-Berg und der FC Günzburg. Die Hausherren fanden besser ins Spiel und waren von Anfang an stark in den Zweikämpfen. Folgerichtig ergab sich die erste Torchance für die Stadtteilelf: Knötzinger spielte eine kurze Ecke und bekam diese zurück, seine scharfe Hereingabe parierte der Günzburger Keeper Matthias Möhnle. Die Gäste hatten ihren ersten Abschluss nach zehn Minuten, doch der Ball von Philipp Fuchs ging deutlich über das Tor. Max Göttler kam nach einer schönen Kombination über die rechte Angriffsseite der Wörnitzsteiner an den Ball, sein Abschluss streifte aber nur den Pfosten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff besaß Göttler eine weitere Gelegenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

