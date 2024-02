Fußball

vor 18 Min.

Generalprobe der Nördlinger Fußballer misslingt

Plus Im letzten Testspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unterliegt der Bayerligist mit 3:5. Der Gegner macht schon vor der Pause alles klar.

Von Klaus Jais

Dass die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen in der Lage sind, drei Tore in einem Spiel zu schießen, haben sie schon mehrfach bewiesen. Eher selten ist dagegen, dass sie fünf Gegentore kassieren. Endstand im letzten Vorbereitungsspiel der Rieser: 5:3 (4:1) für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Die Gastgeber gingen nach neun Minuten durch Cornelius Fichtner in Führung und bereits zehn Minuten später konnten sie durch Simon Lechleitner auf 2:0 erhöhen. In der 23. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer durch Alexander Schröter. Nach einer halben Stunde folgte das 3:1 durch Oliver Rieger. Insgesamt war Hofherrnweiler sehr gut über die 90 Minuten, wobei die Rieser phasenweise auch gute Ansätze im Spiel mit dem Ball hatten. Doch ihre Normalform konnten die Gäste nicht abrufen. Insbesondere bei den Zweikämpfen, vor allem unmittelbar vor den Gegentoren, sahen die Schreitmüller-Schützlinge nicht immer optimal aus. Dabei unterliefen den Gästen nicht unbedingt viele Fehler, sondern es war einfach zu wenig Zweikampfhärte, beziehungsweise "Feuer" in den Zweikämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .