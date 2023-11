Fußball

Athletik Nördlingen gegen Grosselfingen: Hoffnung auf ein Spiel

Starke Offensivkräfte: Athletik Nördlingens Giuseppe Porcari (in Schwarz-Weiß im linken Bild) hat elf Saisontore erzielt, Grosselfingens Stefan Schabert (rechtes Bild) steht bei neun Treffern.

Plus In der Fußball-B-Klasse Nord treffen sich Athletik Nördlingen und Grosselfingen zum Stadt-Derby. Beide Teams sind derzeit formstark, doch der Platz macht Sorgen.

Ein spannendes Stadtduell erwartet alle Fußballfans am Sonntag in der B-Klasse Nord. Der SC Athletik Nördlingen empfängt den SV Grosselfingen. Die Vorzeichen für eine spannende Partie stehen – rein sportlich – gut. Beide Mannschaften sind derzeit gut in Form. Das spiegelt auch die Tabelle wider: Der Tabellendritte Athletik empfängt den Tabellenfünften zum Verfolgerduell.

„Das wird spannend, den Grosselfingen hat derzeit einen Lauf“, erklärt Matthias Wittner, Vorstand Sport beim SC Athletik Nördlingen. Klares Ziel seines Teams sei es, die drei verbleibenden Spiele in diesem Kalenderjahr zu gewinnen. „Wir wollen eine kleine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg herbeiführen“, verrät Wittner. Schließlich spielt Athletik noch gegen Tabellenführer Deiningen II und gegen Kaisheim. Auch die anderen Duelle gegen die direkte Konkurrenz FC Nordries und FSV Utzwingen konnte das Team um Spielertrainer Giuseppe Porcari für sich entscheiden. Nur am vorletzten Spieltag leistete sich das Team, laut Wittner, beim 1:1 gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf II einen Ausrutscher. „Da haben wir unsere PS nicht auf die Straße gebracht.“

