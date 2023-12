Fußball

„Hanse“ Golder macht den Feuerwehrmann in Aufkirchen

Plus Der frühere Coach des FC-Maihingen soll die Landesligamannschaft des SC Aufkirchen vor dem Abstieg retten. Das Engagement ist nicht auf Dauer ausgelegt.

Der SC Aufkirchen (Kreis Nürnberg/Frankenhöhe) hat einen neuen Fußballtrainer für seine Landesligamannschaft gefunden: Hans-Joachim Golder, der bis zum Ende der Saison 2022/23 den FC Maihingen in der Bezirksliga Schwaben Nord trainiert hat, ist der neue Mann am Hesselberg. Der 47-jährige Alerheimer wird damit erstmals in Franken tätig sein.

Als Aktiver spielte er für seinen Heimatverein SG Alerheim, beim BC Huisheim und später höherklassig beim TSV Nördlingen. In seiner Trainerlaufbahn war er vor seiner Zeit in Maihingen Coach beim BC Huisheim und beim SV Grosselfingen. Eine auf Verbandsebene aktive Mannschaft hat er bislang noch nie trainiert. „Der SC Aufkirchen ist eine spannende Aufgabe für mich. Es geht darum, bis Saisonende noch 22 oder 23 Punkte zu holen, dann sollte der Klassenerhalt zu schaffen sein. Das ist unser großes Ziel“, so Golder, zu dem niemand Hans-Joachim, sondern alle nur Hanse sagen.

