Harburg und Reimlingen kantern in der Fußball-Vorbereitung

Die Rückkehr des Spielbetriebs im Ries rückt näher, zahlreiche Testspiele werden derzeit ausgetragen. Die jüngsten Ergebnisse halten Überraschungen bereit.

Fleißig beim Testen sind die unterklassigen Fußball-Vereine. Herausragendes Ergebnis ist der 10:0-Sieg des Kreisligisten FSV Reimlingen gegen den Kreisklassisten TSV Mönchsdeggingen.

Die (SG) Großsorheim/Hoppingen verlor gegen den SV Kerkingen 1:2. Die Gäste führten durch zwei Treffer von Julian Graf 2:0. Jannik Eckmeier stellte kurz vor der Pause den Endstand her. Der SC Nähermemmingen-Baldingen unterlag dem FSV Flotzheim 0:2. Ein Eigentor von Leon Böhm brachte den Gästen die Pausenführung. In der 62. Minute verwandelte Lukas Schneid einen Elfmeter zum Endstand. Die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf II und die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen trennten sich 2:2. Nikolai Poppele traf bereits in der ersten Minute zum 0:1. Alexander Jung (15.) und Andreas Falch (39.) drehten bis zur Pause auf 2:1. In der 52. Minute gelang Thomas Eisenbarth der 2:2-Ausgleich.

Fußball-Vorbereitung: Harburg und Reimlingen kantern

Der SV Wörnitzstein-Berg II kassierte gegen den TSV Harburg eine 0:7-Klatsche. Christoph Kolitsch (21.) und Nicolas Rieß (25./29.) schossen eine 3:0-Pausenführung heraus. In der 48. Minute gelang auch Kolitsch sein zweiter Treffer. In der Schlussphase erhöhten Michael Beck, der eingewechselte Justin Stelzenmüller und Jonas Wiedemann auf 0:7. Der FC Nordries gewann gegen den SV Westheim 4:0. Luca Zwickel schoss das erste (18.) und das letzte Tor (86.). Dazwischen trafen Jonas Hirle (65.) und Joshua Kilian (78.) ins Schwarze. Brutal unter die Räder kam der TSV Mönchsdeggingen bei der 0:10-Niederlage beim FSV Reimlingen. In der ersten Halbzeit erzielte Dominik Kohnle drei Treffer und Matthias Wolf traf zweimal. In der zweiten Hälfte machte Robin Helmschrott das halbe Dutzend voll und er machte am Ende auch das Ergebnis zweistellig. Dazwischen lagen die Treffer von Marco Kraus, Stefan Mayer und Raphael Wick. Außerdem spielten: VfB Oberndorf – SV Straß 3:2.

Die Fußball-Frauen des TSV Oettingen verloren gegen den TSV Brodswinden II mit 1:6. Für die Heimelf traf Hannah Leberle beim Stand von 0:3 (63.). Die Frauen des TSV Bissingen gewannen gegen den VfB Oberndorf 2:0. Sophie Zörle hatte die Kesseltalerinnen nach elf Minuten in Führung gebracht. Ein Eigentor von Yvonne Bayer brachte das Endergebnis (83.).