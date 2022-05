Fußball

01.06.2022

Historische Saison des FC Maihingen: Drei Teams, drei Meistertitel

Die Fußballerinnen des FC Maihingen holten mit einem überzeugenden 4:0-Sieg in Sielenbach zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Bezirksliga-Meisterschaft im Frauenfußball. Das Bild zeigt das Meisterteam mit den vielen mitgereisten Fans, die ihr Team die ganze Saison unterstützen und nun richtig feiern konnten.

Plus Die Herrenmannschaft, die Reserve und das Frauen-Team feiern Meistertitel. Die Verantwortlichen sehen den Zusammenhalt innerhalb des Vereins als Schlüssel zum Erfolg.

Von Nico Lutz

Ganz Maihingen steht Kopf. Nach dem Erfolg der Damenmannschaft am vergangenen Samstag in Sielenbach (0:4) stand bereits zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit eine Meisterfeier an, zuvor hatten zuerst die Reserve in der B-Klasse und die erste Mannschaft in der Kreisliga den Titel bejubelt.

