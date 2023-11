Fußball

vor 32 Min.

Hohenaltheim hat keine Gnade mit dem TKSV Donauwörth

Erneut ohne Punkte ging der TKSV Donauwörth (in Weiß) aus der Partie gegen Hohenaltheim.

Plus Eintracht T.R.B. gewinnt Schlagabtausch gegen Huisheim. Tabellenführer Ederheim gibt sich in Großsorheim keine Blöße. Wechingen gewinnt Verfolgerduell gegen Birkhausen/Munzingen.

Mit 1:0 hat der SV Wechingen das Verfolgerduell in der A-Klasse Nord in Birkhausen gewonnen. Tabellenführer Ederheim stellte bereits in der ersten Hälfte die Weichen für einen Sieg gegen Großsorheim/Hoppingen. Nähermemmingen und Eintracht T.R.B. holen zum Tabellendritten Birkhausen auf. Die Partie SV Otting gegen SC Wallerstein wurde abgesagt.

SG Großsorheim/Hoppingen – SpVgg Ederheim 0:4 (0:4). Eine rabenschwarze erste Halbzeit erwischte die SG Großsorheim/Hoppingen gegen die SpVgg Ederheim, sodass die Partie nach 45 Minuten so gut wie entschieden war. Daniel Deininger stellte bereits in der dritten Minute die Weichen auf Auswärtssieg. Marco Groeninger erhöhte in der achten Spielminute auf 0:2. Lars Moehnle (33.) und Markus Zöllner (38.) sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Zuschauer: 50. (az)

