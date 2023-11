Fußball

Holzkirchen hofft auf Ecknachs Heimschwäche

Plus Fußball Bezirksliga: Für den SVH geht es am Sonntag ins Aichacher Umland, man will etwas Zählbares mitnehmen. Ein Blick in die Statistik macht Hoffnung.

Von Klaus Jais

Das letzte Auswärtsspiel in diesem Jahr bestreitet Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen am Sonntag um 14 Uhr. Gegner ist der Tabellensechste VfL Ecknach, der 26 Punkte und damit genau doppelt so viele wie der SVH auf seinem Konto hat. Die meisten dieser Zähler stammen aber aus Auswärtspartien, worin eine Chance für die Rieser steckt.

Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser blickt auf die zurückliegende 1:3-Niederlage zurück: „Der FC Stätzling hat sich für mich auch beim Rückspiel in Holzkirchen als absolute Spitzenmannschaft und Meisterschaftsanwärter präsentiert. Dieses Mal konnten wir allerdings über weite Strecken des Spiels mithalten und hatten in der ersten Halbzeit vielleicht sogar die besseren Torchancen.“ Allerdings sei seiner Mannschaft kurz vor der Pause ein individueller Fehler unterlaufen, den die Gäste im Stile einer Spitzenmannschaft kaltschnäuzig ausgenutzt hätten, sagt Buser.

