Fußball

07:04 Uhr

Holzkirchens Trainer hadert mit den Schiedsrichter-Entscheidungen

Plus Nicht nur die Rote Karte gegen seinen Torhüter ärgert Philipp Buser. Doch nun stehen wichtige Spiele im Abstiegskampf an. Beim nächsten Gegner ragt einer heraus.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Bereits am Samstag (Spielbeginn 15 Uhr) bestreitet Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen sein Heimspiel gegen den Mitaufsteiger SC Griesbeckerzell. Beide Mannschaften haben je neun Punkte auf ihren Konten, die Gäste haben aber zwei Spiele weniger absolviert. Das am dritten Spieltag ausgefallene Spiel gegen Jettingen ist auf den 3. Dezember terminiert. Und das am vergangenen Sonntag ausgefallene Spiel gegen Gundelfingen II ist noch nicht neu angesetzt. Der kuriose Grund für die Absage war ein Feuer im Keller des dortigen Sportheims. Wie ist die Ausgangslage für die Rieser?

Holzkirchen verlor nach drei Siegen in Folge zuletzt beim TSV Meitingen 1:2. Spielertrainer Philipp Buser sagt zum Spiel: „Leider wurden wir in Meitingen für einen engagierten und auch spielerisch überzeugenden Auftritt nicht mal mit einem Punkt belohnt." Es habe drei Schlüsselszenen gegeben, die jeweils gegen Holzkirchen ausgefallen seien. In der 19. Minute wurde Patrick Michel vom Meitinger Mittelfeldspieler Heckel "brutal" gefoult, so Buser. Heckel sei Michel mit den Beinen voraus in den Hüftbereich gesprungen und habe lediglich eine 10-Minuten-Strafe statt einer Roten Karte bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen