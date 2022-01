Erstes Testspiel des TSV Nördlingen am Samstag gegen Neresheim

Vorbereitung auf Kunstrasen

Der TSV Nördlingen bestreitet einen Teil der Vorbereitung auf württembergischem Kunstrasen. Den Anfang der Testspiele macht am kommenden Samstag (17 Uhr) die Partie gegen den SV Neresheim. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Ebnat in der Thurn- und Taxisstraße.

Am Samstag, 12. Februar (14.30 Uhr), spielen die Rieser gegen den SV Waldhausen auf dessen Kunstrasenplatz in der Kapfenburgstraße. Bereits einen Tag später steht das Spiel beim Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg auf dem Programm. Gespielt wird um 14 Uhr im Donauwörther Stadion im Stauferpark. Schließlich steht noch am Sonntag, 20. Februar (14 Uhr), das Spiel beim Nord-Bayernligisten SpVgg Ansbach auf dessen Kunstrasenplatz an.

Die U23 des TSV bestreitet ihr erstes Vorbereitungsspiel bereits am morgigen Freitag um 19 Uhr in Trochtelfingen. Gegner ist der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim. (jais)