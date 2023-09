Fußball

vor 33 Min.

Im A-Klassen-Topspiel sind die Rollen alles andere als klar verteilt

Bei der Niederlage gegen den SCN/B (hier ein Spielszene) hat Munzingen/Birkhausen (in Gelb-Schwarz) die Tabellenführung an Huisheim abgegeben.

Plus Fußball A-Klasse Nord: Der neue Tabellenführer BC Huisheim hat einen Lauf. Absteiger Munzingen/Birkhausen sieht sich deshalb als leichter Außenseiter.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Mit drei Siegen in Folge hat sich der BC Huisheim an die Spitze der A-Klasse Nord gesetzt. Etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass Huisheim die Hinrunde der Vorsaison mit nur einem Sieg auf dem letzten Platz abschloss. Etwas weniger überraschend wird es, wenn man einen Blick auf die Rückrundentabelle wirft: Unter dem neuen Trainer Patrick Müller holten in der zweiten Saisonhälfte nur zwei Teams mehr Punkte als Huisheim.

Diesen Schwung konnten sie in die laufende Spielzeit mitnehmen: „Das hat die Jungs motiviert, die haben alle mitgezogen. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, im Training sind wir 25 Mann. Dazu haben wir nahezu keine Ausfälle zu beklagen“, erklärt Müller. Bislang stehen vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche, die einzige, jedoch deutliche 0:4-Niederlage musste man gegen den Tabellenzweiten Ederheim hinnehmen. Ziel für die Runde ist nach wie vor das vordere Mittelfeld, Patrick Müller geht nicht davon aus, dass sein Team um den Aufstieg spielen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen