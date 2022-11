Fußball im Ries

Verfolger auf der Jagd

Der TSV Oettingen (im Bild in weiß-roten Trikots) will in der Kreisliga Nord oben angreifen und muss dafür am Sonntag die Gäste aus Reimlingen schlagen. Im Bild eine Szene aus dem Spiel gegen Buchdorf/Daiting.

Plus Fußball-Vorschau: Vor der Winterpause wollen vier Rieser Teams den Anschluss an die Spitze finden. Dabei kommt es zu wegweisenden Duellen mit der Konkurrenz.

Von Nico Lutz

In den Ligen der Region steht am Wochenende der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Die Topspiele am 16. Spieltag geben vier Verfolgern die Möglichkeit, ganz vorne anzugreifen.

