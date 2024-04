Im Spitzenspiel reißt die Serie der Nördlinger U19

Der Tabellenzweite Ismaning bezwingt die TSV-Fußballer mit 3:2. Die Meisterschaft ist bei fünf Punkten Vorsprung aber noch nicht in unmittelbarer Gefahr.

Ausgerechnet beim Tabellenzweiten FC Ismaning haben die in der Landesliga auf Platz eins liegenden Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen mit 2:3 verloren. Durch diese dritte Saisonniederlage schmolz der Vorsprung des Tabellenführers auf nur noch fünf Punkte.

Ivan Mijatovic besorgte mit der ersten und einzigen Chance in der ersten Hälfte das 1:0 für die Hausherren (24.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dies auch gleichzeitig der Pausenstand war. Kurz nach der Pause verwandelte Fabian Streibl einen Elfmeter zum 2:0 für den FC Ismaning (55.). Doch nur rund zwei Minuten später erzielte Thomas Schmid, nachdem er glänzend von Luca Bickelbacker bedient wurde, den 2:1-Anschlusstreffer für Nördlingen. In der 68. Minute gelang den Riesern durch Jan Reicherzer nach Freistoßhereingabe von Jonah Lang der Ausgleichstreffer. Doch die Aufholjagd wurde am Ende nicht belohnt, denn in der 76. Minute erzielten die Hausherren den 3:2-Siegtreffer durch den eingewechselten Filippos Koliantzas. (göt/jais)

TSV Nördlingen U19: Brandner; Truffellini (ab 57. Lang), Wundel, Rothgang, Ochs, Forisch, Thum (ab 57. Bickelbacher), Siebachmeyer, Köninger, Schmid, Reicherzer. Trainer: Michael Göttler.