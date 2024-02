Fußball

17:30 Uhr

In der Rieser Fußball-Vorbereitung fällt ein Tor nach dem anderen

Plus Die Vorbereitung der Rieser Fußballvereine läuft auf vollen Touren – hier sind die Ergebnisse vom Wochenende. Bemerkenswert: Drei Partien enden mit 3:3.

Von Klaus Jais

Recht torreiche Fußball-Vorbereitungsspiele hat der vergangene Samstag gebracht. Dabei kanterte unter anderem die U23 des TSV Nördlingen trotz Spielermangel gegen Dorfmerkingen II, während Reimlingens Erste fast zweistellig gewinnt.

Obwohl mit nur 13 Spielern angetreten, scheint die U23 des TSV Nördlingen bereits in guter Frühform, denn sie gewann bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II mit 6:1. Die Gäste hatten sechs verschiedene Torschützen in ihren Reihen. Das 0:1 ließ bis zur 21. Minute auf sich warten, dann war Kilian Reichert zur Stelle. In der 29. Minute das 0:2 durch Maximilian Beck und ein Doppelschlag vor der Pause sorgte für eine beruhigende Halbzeitführung: Luis Schüler traf zum 0:3 (40.) und Kapitän Luca Hopfauf per Strafstoß zum 0:4 (44.).

