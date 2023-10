Fußball

vor 53 Min.

In Ismaning erwartet den TSV Nördlingen eine "Wundertüte"

Plus Bayernliga Süd: TSV-Trainer Schreitmüller will den Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen, Gegner FC Ismaning hat ein Trainerbeben hinter sich.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Bereits vor dem 16. Spieltag der Bayernliga Süd hat der TSV Nördlingen die Punktemarke der Hinrunde im Vorjahr geknackt, mit 24 Zählern steht man auf einem komfortablen achten Tabellenplatz. Vier der vergangenen fünf Partien konnte die Mannschaft für sich entscheiden, zuletzt setzte man sich überzeugend mit 3:0 gegen den VfR Garching durch. Weniger angenehm ist die Situation für den kommenden Gegner, den FC Ismaning.

Seit Beginn der Spielzeit stehen die Münchner, die seit der Saison 2016/17 in der Bayernliga Süd kicken, durchgehend auf einem der Relegationsplätze. Die ganz große Schlagzeile schrieb der FC Ismaning jedoch in der Vorwoche, als man den langjährigen Trainer Mijo Stijepic und den Sportlichen Leiter Walter Werner trotz zweier Siege in Folge, darunter ein starkes 3:2 gegen Tabellenführer Landsberg, von ihren Aufgaben entband.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .