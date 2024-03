Fußball

vor 47 Min.

In Kottern hat der TSV Nördlingen etwas gutzumachen

Plus Fußball-Bayernliga: Die Bilanz der Rieser in Kottern ist bescheiden, am Samstag will Nördlingen einen Sieg im Allgäu. Der Gegner machte vergangene Woche Furore.

Von Klaus Jais

Noch zwölf Spieltage sind in der Fußball-Bayernliga Süd zu absolvieren. Der TSV Nördlingen (6. Platz, 40 Punkte) hat noch sieben Auswärtsspiele und nur noch fünf Heimspiele als Restprogramm. Los geht das Punktspieljahr 2024 mit dem Auswärtsspiel beim TSV Kottern (8. Platz, 35 Punkte). Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz der Allgäuer ist an diesem Samstag um 14 Uhr; Abfahrt am Rieser Sportpark um zehn Uhr. Die Nördlinger können zuversichtlich in die Partie gehen, aber auch der Gastgeber hat Rückenwind, denn die Allgäuer haben jüngst einen überraschenden Erfolg verbucht.

Es treffen die einzigen beiden Vereine der Bayernliga Süd aufeinander, die weder Zu- noch Abgänge während der Winterpause zu vermelden hatten. Und noch eine Gemeinsamkeit: Beim TSV Nördlingen hört nach der Saison Trainer Karl Schreitmüller auf und bei den Allgäuern macht Trainer Frank Wiblishauser Schluss. Für die Rieser geht es bis Ostern gegen den TSV Kottern, den Kirchheimer SC, den FC Deisenhofen, TSV 1860 München II und dem TSV Schwaben Augsburg. Fußball-Fastenzeit ist nicht drin gegen all diese ambitionierten Teams. Trainer Karl Schreitmüller kann beim wöchentlichen Pressegespräch allerlei Stärken des Gegners aufzählen. Schwächen wahrscheinlich auch, diese Information ist aber den Spielern vorbehalten. Schreitmüller, Merz und ihr gesamter Trainerstab jedenfalls schaffen es immer wieder, die Rieser perfekt vorzubereiten, zu motivieren und taktisch einzustellen. „Es schaut so aus, als ob unsere Mannschaft auch in der nächsten Saison so zusammenbleibt, es laufen jedenfalls gute Gespräche“, verrät Coach Schreitmüller.

