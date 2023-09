Fußball

07:30 Uhr

In Nördlingen steigt die Vorfreude auf das Bayernliga-Derby

Plus Das Spiel zwischen Nördlingen und Rain steht am Samstag in der Fußball-Bayernliga an. Bei den Nördlingern ist die Stimmung bestens. Was die Spieler vorab sagen.

Von Maximilian Bosch

Zwischen dem TSV Nördlingen und dem TSV Rain besteht schon seit langem eine gewisse Rivalität: Die jeweiligen Herren-Fußball-Mannschaften sind die höchstklassigen im Landkreis Donau-Ries, die besten Kicker der Region werden zumeist von beiden Vereinen umworben. Nach dem Abstieg der Rainer aus der Regionalliga infolge eines massiven Umbruchs – finanziell wie sportlich – sind nun beide Teams zum ersten Mal seit der Saison 2018/2019 wieder zusammen in der Bayernliga Süd zu Hause. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Derby, das am Samstag um 17 Uhr im Gerd-Müller-Stadion angepfiffen wird. Warum die Nördlinger sich im Vorteil sehen.

„Bei uns ist die Stimmung sehr gut, wir freuen uns schon richtig auf das Spiel“, sagt Mittelfeldspieler Manuel Meyer. Natürlich wolle man immer besser sein als der Rivale, insbesondere, weil immer mal wieder Spieler von Nördlingen nach Rain wechseln würden. Das war auch vor dieser Saison der Fall: Etienne Perfetto, Benito Alisanovic und Julian Bosch waren im Vorjahr noch in Nördlingen, schnüren jetzt aber in Rain die Fußballschuhe. Böses Blut gebe es laut Meyer deshalb aber keines, vielmehr freue er sich auf das Wiedersehen: „Jeder Spieler bei uns wächst einem irgendwann ans Herz. Egal wie ein Wechsel zustande kommt, man freut sich, sich wiederzusehen und wieder gegeneinander zu spielen.“

