Fußball

19:29 Uhr

In Sonthofen reißt die Serie des TSV Nördlingen

Die Nördlinger (in Schwarz) kehren mit einer Niederlage aus dem Allgäu zurück. Im Bild: Sonthofens Andreas Hindelang gegen Felix Käser.

Plus Fußball Bayernliga: Nach drei Siegen in Folge müssen die Nördlinger Punkte abgeben. Beim 1:2 in Sonthofen sind die Rieser ebenbürtig, aber glücklos.

Von Dieter Latzel Artikel anhören Shape

Drei richtige „Big-Points“ hat der 1. FC Sonthofen am Dienstagabend beim 2:1-Sieg über den TSV Nördlingen eingefahren. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge und voll nach dem Geschmack der 350 Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Aufsteiger gegen die ebenbürtigen Gäste siegen sahen.

Beide Mannschaften waren zunächst auf Torsicherung bedacht und versuchten Fehler zu vermeiden. Hüben wie drüben wurde die Angriffe aus einer stabilen Abwehr vorgetragen. Mit Flachpass-Spiel durch die Mitte und langen Bällen versuchten beide sich Vorteile zu verschaffen. Zudem ereigneten sich eine Menge Standardsituationen. Nördlingen erarbeitete sich leichte Vorteile und hätte nach 20 Minuten durch Mario Taglieber, der von einem rustikalen Ballgewinn von Alexander Schröter profitierte, in Führung gehen können, doch er traf nur die Sonthofer Querlatte. Aber auch die Hausherren wurden gefährlicher und Alexander Haase hätte kurz darauf beinah getroffen. Bis zur Pause wurden die Zuschauer mit weiteren Hochkarätern unterhalten. Auf Sonthofer Seite waren es Kevin Haug, Andreas Hindelang und Jannik Holzapfel sowie bei Nördlingen Marc Hertlein und Alexander Schröter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .