Fußball

vor 16 Min.

Kann der TSV Nördlingen den Schwung aus dem Landsberg-Spiel mitnehmen?

Das Heimspiel gegen den TSV Landsberg (im Bild, in Grün: Daniel Ernst) war eines der besten der vergangenen Jahre. Gegen Türkspor Augsburg soll es genauso weitergehen.

Plus Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen ist am Mittwochabend bei Türkspor Augsburg zu Gast. Dabei wollen die Rieser an ihre jüngste Meisterleistung anknüpfen.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der fünfte Spieltag der Fußball-Bayernliga ist ein Wochentagspieltag, der am Dienstag und Mittwoch gespielt wird. Der TSV Nördlingen gastiert an diesem Mittwoch bei Türkspor Augsburg 1972 e.V., der seine Heimspiele auf der Bezirkssportanlage Haunstetten (Unterer Talweg 100) austrägt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, Abfahrt im Rieser Sportpark um 15.30 Uhr.

Eine von Anfang an verkorkste Saison 2022/23 nahm für Türkspor Augsburg doch noch ein gutes Ende. Nachdem das Team ständig im Tabellenkeller festhing und der direkte Klassenerhalt schon früh nicht mehr möglich war, konzentrierte sich Trainer Servet Bozdag voll auf die anstehende Abstiegsrelegation – mit Erfolg. Gegen den SB Chiemgau Traunstein (2:0/0:0) und den FC Ehekirchen (0:0/3:2) setzten sich die Augsburger durch und dürfen weiterhin in der Bayernliga starten. Anstatt Servet Bozdag hat nun der neue Coach Ajet Abazi (47) zusammen mit Co-Trainer Roland Pankratz (51) das Sagen. Beide waren ligaunabhängig schon im März vom SV Mering verpflichtet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen