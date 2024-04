Fußball

20:00 Uhr

Kann Grosselfingen den Tabellenführer bezwingen?

Im B-Klassen-Topspiel muss sich Spitzenreiter Utzwingen (auf dem linken Bild in Grün: Florian Staufer) der harten Konkurrenz aus Grosselfingen erwehren (auf dem rechten Bild in Weiß-Rot: Hannes Niederhuber).

Plus Spiel der Woche: Der FSV Utzwingen empfängt den SV Grosselfingen zum Topspiel der B-Klasse Nord. Beide Teams haben lange nicht mehr verloren. Welche Serie reißt?

Von Nico Lutz

Das finale Drittel der Fußball-Saison hat begonnen, Zeit für einen Schlussspurt. Den liefern der FSV Utzwingen und der SV Grosselfingen in der B-Klasse Nord bereits jetzt, beide sind mit drei Siegen in das Fußballjahr 2024 gestartet und seit neun beziehungsweise zehn Partien ungeschlagen. Am Sonntag wird mindestens eine Siegesserie reißen, denn die beiden formstärksten Teams der Liga treffen um 15 Uhr in Utzwingen im direkten Duell aufeinander. Wir haben vorab mit den beiden Trainern gesprochen.

Wer den SV Grosselfingen bereits in der Frühphase der Saison mit dem Aufstiegskampf in Verbindung gebracht hat, hätte zu dieser Zeit womöglich den einen oder anderen schiefen Blick geerntet, waren die Rieser doch mit vier Niederlagen aus den ersten sieben Spielen in die Spielzeit gestartet. Doch das sollte sich ändern, seit Anfang Oktober haben die Schützlinge von Trainer Roland Trautwein kein einziges Spiel mehr verloren und neun von zehn Partien für sich entschieden. Stand der Sportverein nach zehn Spielen nur auf Rang zehn, so kletterte er die Tabelle stetig nach oben und greift jetzt punktgleich mit Athletik Nördlingen auf dem dritten Platz in das Aufstiegsrennen ein, nur drei Zähler fehlen auf den Relegationsrang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

