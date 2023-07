Fußball

Karl-Heinz Schüler übernimmt die Nördlinger U23

An einer guten Weiterentwicklung der Nördlinger U23 arbeiten (von links) Abteilungsleiter Andreas Langer, Co-Trainer Andreas Schröter, U23-Cheftrainer Karl-Heinz Schüler und Co-Trainer Rasim Imeri.

Plus Mit Karl-Heinz Schüler kommt ein alter Bekannter zurück zum TSV und löst Andreas Schröter als U23-Cheftrainer ab. Er will an die gute Rückrunde annküpfen.

Mit Karl-Heinz Schüler konnte ein neuer Cheftrainer für das U23-Kreisligateam des TSV Nördlingen verpflichtet werden. Die Doppelfunktionalität des Sportdirektors und U23-Trainers Andreas Schröter erforderte schon länger nicht nur aus zeitlichen, sondern auch strukturellen Gründen der Vereinsaufgaben eine notwendige Korrektur. Der Umstand, dass Karl-Heinz Schüler nach der Beendigung des Engagements in Flotzheim auf dem Trainermarkt war, konnten die TSV-Verantwortlichen nutzen und als Glücksmoment beschreiben.

„Es ist einfach eine tolle Sache und ein schönes Gefühl, dass wir Kalle Schüler wieder bei seinem Heimatverein haben“, sagt Sportdirektor Andy Schröter, der zugleich mit Rasim Imeri die Co-Trainerschaft bis auf Weiteres übernimmt.

