Fußball

17:30 Uhr

Karl Schreitmüller: "Alle Spieler sind auf einem guten Weg"

Plus Vor dem Start der Bayernliga-Saison äußert sich Nördlingens Trainer Schreitmüller zur Vorbereitung. Mit den Leistungen der Neuzugänge ist er sehr zufrieden.

Von Klaus Jais

Wie sind Sie mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden? Von fünf Testspielen wurden drei gewonnen, darunter eines gegen den Regionalligisten SpVgg Ansbach. Ein Spiel endete Remis nach 3:0-Führung und eines wurde deutlich mit 0:4 verloren.



Karl Schreitmüller: Wir freuen uns auf eine weitere Bayernligasaison. Die Ergebnisse spielen in der Vorbereitung keine Rolle, es wurde viel getestet und alle Spieler bekamen genügend Einsatzzeiten. Vor allem aus den genannten Spielen gegen Quelle Fürth und der deutlichen Niederlage in Erlangen konnten wir viele Erkenntnisse gewinnen, die es in der Zukunft zu vermeiden gilt.

Im Wesentlichen spielt die Mannschaft der vorherigen Bayernliga-Saison. Wie haben sich die externen Neuzugänge Paul Rauser und Roman Schlicker eingegliedert, und wie viel Bayernliga-Niveau besitzen die internen U23-Nachrücker Maximilian Beck, Daniel Ernst, Luca Trautwein, Luka Pesut und Sainey Badjie?



Schreitmüller: Wir sind froh, dass wir fast alle Spieler der letzten Saison in Nördlingen halten konnten. Die Neuzugänge haben sich sehr gut in den Kader integriert und sind voll konzentriert bei der Sache. Die internen Nachrücker überzeugen mit sehr guten Trainingsleistungen und haben eine individuelle Klasse, was unser Trainingsniveau verbessert. Alle Spieler sind auf einem guten Weg und wichtig für das Team.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .