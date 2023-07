Fußball

Klare Niederlage für den TSV Nördlingen zum Auftakt

Drei Pipinsrieder können Alexander Schröter nicht am (erfolglosen) Abschluss hindern. Schröter war dennoch der einzige TSV-Torschütze bei der 1:4-Niederlage.

Plus Nördlingen kassiert in Pipinsried eine 1:4-Niederlage. Erst in der zweiten Halbzeit hat der TSV eine stärkere Phase. Der Trainer sieht einen Klassenunterschied.

Mit seinem neu formierten Kader hat der Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried einen Saisonstart nach Maß in der Bayernliga Süd gegen den TSV Nördlingen hingelegt. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Martin Weng, der in der vergangenen Regionalliga-Saison noch bis zur Winterpause beim TSV Rain/Lech gearbeitet hatte, setzte sich vor eigenem Publikum gegen den TSV mit 4:1 (2:0) durch. Die Rieser verschießen sogar einen Elfmeter.

Lange hatte der FC Pipinsried auf diesen Tag gewartet. Seit dem 22. Oktober vergangenen Jahres konnte der FCP kein Pflichtspiel mehr gewinnen. Diese schwarze Serie ist nun beim Saisonauftakt der Bayernliga Süd zu Ende gegangen. Der Dorfklub grüßt von der Tabellenspitze, der TSV ist das erste Schlusslicht der neuen Saison. Die Rieser hingegen gewannen letztmals am 13. Oktober 2012 gegen den FCP (2:0 durch die Tore von Nico Oefele und Manuel Meyer). Seitdem trafen sich die Teams dreimal und dabei kassierten die Rieser jeweils immer vier Gegentore. Mit fast 400 Zuschauern kamen wieder deutlich mehr Personen ins Dachauer Hinterland als in den meisten Partien in der Regionalliga.

