Fußball-Kreisklasse Nord 1: Aufsteiger Wallerstein und Schwörsheim-Munningen bleiben weiter stark

Fußball

SC Wallerstein bleibt in der Erfolgsspur

Fußball-Kreisklasse Nord 1: Aufsteiger verbessert sich nach 2:0 gegen Wemding/Wolferstadt auf den zweiten Rang. Auch der zweite Neuling bleibt ungeschlagen.
Von Anton Kutscherauer und Thomas Unflath
    Alle Achtung: Aufsteiger SC Wallerstein (in Rot, mit Fabian Hoffmann, gegen Wemding/Wolferstadts Max Dinkelmeier) hat einen starken Start in die neue Kreisklassen-Saison hingelegt.
    Alle Achtung: Aufsteiger SC Wallerstein (in Rot, mit Fabian Hoffmann, gegen Wemding/Wolferstadts Max Dinkelmeier) hat einen starken Start in die neue Kreisklassen-Saison hingelegt. Foto: Szilvia Izsó

    Am dritten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat der Sportclub D.L.P. mit dem 2:0 bei Niederhofen/Hausen den dritten Sieg gelandet und führt damit souverän die Tabelle an. Nur zwei Punkte dahinter befinden sich die beiden auswärts siegreichen und noch ungeschlagenen Aufsteiger Wallerstein (2:0 bei Wemding/Wolferstadt) und Schwörsheim-Munningen (3:2 bei Möttingen/Mönchsdeggingen). In den hinteren Tabellenregionen rangieren Flotzheim/Fünfstetten, Megesheim, Niederhofen/Hausen und Deiningen, die allesamt noch auf den ersten Sieg warten.

