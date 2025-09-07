SC Wallerstein bleibt in der Erfolgsspur

Am dritten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat der Sportclub D.L.P. mit dem 2:0 bei Niederhofen/Hausen den dritten Sieg gelandet und führt damit souverän die Tabelle an. Nur zwei Punkte dahinter befinden sich die beiden auswärts siegreichen und noch ungeschlagenen Aufsteiger Wallerstein (2:0 bei Wemding/Wolferstadt) und Schwörsheim-Munningen (3:2 bei Möttingen/Mönchsdeggingen). In den hinteren Tabellenregionen rangieren Flotzheim/Fünfstetten, Megesheim, Niederhofen/Hausen und Deiningen, die allesamt noch auf den ersten Sieg warten.
Fußball
