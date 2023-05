Fußball

Kreisklasse Nord 1: Birkhausen/Munzingen nimmt Flotzheim aus dem Rennen

Plus Deiningen holt in Monheim einen Punkt und steht vor dem Aufstieg. Flotzheim ist aus dem Meisterschaftsrennen, Ebermergen besitzt noch theoretische Titelchancen.

Von Toni Kutscherauer

Nach dem vorletzten Spieltag ist das Meisterschaftsrennen in der Kreisklasse Nord 1 so gut wie entschieden. Nach dem Punktgewinn in Monheim geht die SpVgg Deiningen mit einem Vorsprung von drei Punkten und zwölf Toren in die letzte Spielrunde. Damit hat Verfolger Ebermergen trotz des 3:0-Derbysiegs gegen Mauren nur noch theoretische Chancen auf den Meistertitel.

Verabschiedet aus dem Titelrennen hat sich Flotzheim nach dem 0:2 bei der SG Birkhausen-Munzingen, besitzt aber mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei noch Chancen zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Am Tabellenende steht der spielfreie SV Schwörsheim-Munningen als Absteiger fest, denn aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs kann der Vorletzte Minderoffingen nicht mehr eingeholt werden. Im Kampf um diesen eventuell rettenden Relegationsplatz sind außer der SpVgg noch Wolferstadt/ Wemding und Birkhausen/Munzingen involviert, während der Lauber SV in jedem Fall aus dem Schneider ist.

