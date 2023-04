Fußball

Kreisklasse Nord 1: Deiningen patzt, Flotzheim zurück an der Spitze

Der vier Spiele lang ungeschlagene SC D.L.P. (in den weiß-grauen Trikots) hat im Heimspiel gegen den FSV Flotzheim die erste Niederlage im Jahr 2023 einstecken müssen.

Plus Flotzheim gewinnt glücklich mit 2:1 in Pfäfflingen und setzt sich wieder an die Spitzenposition. Verfolger Deiningen unterliegt Mönchsdeggingen mit 2:3.

Nur eine Woche lang hat sich die SpVgg Deiningen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nord 1 halten können. Nach drei Heimsiegen in diesem Jahr setzte es eine unerwartete 2:3-Niederlage gegen den TSV Mönchsdeggingen, der damit auf Rang vier kletterte. Nutznießer war der FSV Flotzheim, der nach einem glücklichen 2:1-Sieg beim Sportclub D.L.P. wieder die alleinige Tabellenführung übernahm.

Dieser verbleibt ebenso im Tabellenmittelfeld wie der SV Mauren, der im Heimspiel gegen die SG Birkhausen/Munzingen nur zu einem 2:2 kam. Für die Gäste war dies ein wichtiger Zähler, um Anschluss ans Mittelfeld zu finden. Aufgrund der vier Spielausfälle und etlicher verlegter Partien ergibt die aktuelle Tabelle nur ein schiefes Bild.

