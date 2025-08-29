Lauber SV und SC D.L.P. gehen mit Respekt ins erste „Spitzenspiel“

Zum tabellarischen Schlagerspiel zwischen dem Tabellenzweiten Lauber SV und dem Tabellenführer Sportclub D.L.P. kommt es am zweiten Spieltag der Kreisklasse Nord I. Schiedsrichter David Fischer (TSV Oettingen) pfeift die Partie in Laub am Sonntag um 15 Uhr an. Es ist deshalb das Spitzenspiel, weil die Kontrahenten am ersten Spieltag die höchsten Siege feierten: Der Sportclub D.L.P. gewann sein Heimspiel gegen den FSV Flotzheim 3:0 und der Lauber SV war bei der SpVgg Ederheim mit 3:1 erfolgreich.
Fußball
