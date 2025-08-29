Icon Menü
Fußball-Kreisklasse Nord 1: Lauber SV empfängt SC D.L.P. zum Spitzenderby

Fußball

Lauber SV und SC D.L.P. gehen mit Respekt ins erste „Spitzenspiel“

Fußballspiel der Woche: In der Kreisklasse Nord 1 kommt es zum Derby zwischen zwei Siegern des ersten Spieltags. Beide wollen ihren starken Auftakt bestätigen.
Von Klaus Jais
    • |
    • |
    • |
    Das Derby mit dem Lauber SV verspricht ein erster Härtetest für den SC D.L.P. zu werden. Im linken Bild D.L.P.-Stürmer Maximilian Beck, im rechten Bild links Youngster Benedikt Seefried, am Ball Spielertrainer Linn Hertle.
    Das Derby mit dem Lauber SV verspricht ein erster Härtetest für den SC D.L.P. zu werden. Im linken Bild D.L.P.-Stürmer Maximilian Beck, im rechten Bild links Youngster Benedikt Seefried, am Ball Spielertrainer Linn Hertle. Foto: Szilvia Izsó/Klaus Jais

    Zum tabellarischen Schlagerspiel zwischen dem Tabellenzweiten Lauber SV und dem Tabellenführer Sportclub D.L.P. kommt es am zweiten Spieltag der Kreisklasse Nord I. Schiedsrichter David Fischer (TSV Oettingen) pfeift die Partie in Laub am Sonntag um 15 Uhr an. Es ist deshalb das Spitzenspiel, weil die Kontrahenten am ersten Spieltag die höchsten Siege feierten: Der Sportclub D.L.P. gewann sein Heimspiel gegen den FSV Flotzheim 3:0 und der Lauber SV war bei der SpVgg Ederheim mit 3:1 erfolgreich.

