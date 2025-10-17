In der Kreisklasse Nord 1 wird der beste Aufsteiger gesucht

Das Schlagerspiel des neunten Spieltags der Fußball-Kreisklasse Nord 1 lautet SC Wallerstein gegen den SV Schwörsheim-Munningen. Der SCW liegt nach Punkten gleichauf mit dem Sportclub D.L.P. und dem SV Schwörsheim-Munningen an der Tabellenspitze. Schon wegen dieses Spitzenspiels wird sich das am Sonntag ändern, doch wer wird dann ganz oben stehen?

In Wallerstein ist Sportheim-Kirchweih. „Da wird einiges los sein“, sagt Martin Mayer, der Trainer des SCW, der an die letzte Heimniederlage erinnert. Diese war am 15. Oktober 2023, als gegen die SG Birkhausen/Munzingen 1:2 verloren wurde, ausgerechnet bei der Kirchweih, was aber kein schlechtes Omen sein muss. Seitdem ist Wallerstein 24 Heimspiele in Folge ohne Niederlage. „Das Ziel ist der fünfte Heimsieg im fünften Heimspiel“, sagt der 36-jährige Mayer, der von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft 17 Jahre Fußball beim SCW gespielt hat und dann die Reserve als Coach übernahm. Mit der wurde er auf Anhieb Meister, dann hat sich die Trainertätigkeit bei der Ersten „so ergeben“.

Fußball-Kreisklasse Nord 1: In Wallerstein ist man vom eigenen Erfolg überrascht

Am vergangenen Spieltag setzte es mit 1:2 beim TSV Oettingen die erste Saisonniederlage. Mayer: „Oettingen hatte das Quäntchen mehr Glück und man merkte, dass sie unbedingt gewinnen wollten. In den Wochen zuvor war das Spielglück mehr auf unserer Seite. Wir hatten diesmal gar nicht so viele Chancen, unter dem Strich wäre ein Punkt verdient gewesen, aber wir können auch mit der Niederlage leben. Es hätte ohnehin niemand gedacht, dass wir nach dem siebten Spiel ungeschlagener Tabellenführer sind.“ Ihm sei zwar bewusst gewesen, dass man in der Kreisklasse mithalten könne, aber dass es so gut läuft, habe er nicht erwartet.

Habib Vuran, mit sechs Toren der aktuell treffsicherste Wallersteiner, ist am Sonntag nicht da, er weilt im Urlaub. Moritz Benninger, der in den vergangenen Spielen wegen Leistenbeschwerden fehlte, wird spielen müssen. Innenverteidiger David Hoffmann hat sich gegen Laub das Kreuzband gerissen; er wird ein Jahr ausfallen. Schließlich fehlt noch Felix Rauwolf, der sich gegen Wemding das Außenband gerissen hat. Zweitbester Torjäger des SCW ist Eyüb Cakir mit vier Treffern. Die bisher erzielten 17 Tore verteilen sich auf sieben verschiedene Spieler.

„Wir haben viele Spieler, die viele Positionen besetzen können. Wir sind deshalb nicht so berechenbar, wir haben nicht einen Torjäger, der 20 bis 25 Tore macht, sondern wir haben drei, vier Spieler, die zehn bis 15 Tore machen können. Wenn es um die Offensive geht, haben wir mit die stärkste, auch als Aufsteiger.“ Zum Gegner meint Mayer: „Ich traue dem SVS-M viel zu, weil sie mit Elias Leberle einen guten Spieler aus der Kreisliga bekommen haben und viele ganz junge Spieler dazugekommen sind.“

Schwörsheims Trainer Michael Klaus bekommt Bestnoten von Abteilungsleiter Stockinger

Beim SV Schwörsheim-Munningen verteilen sich die 20 erzielten Tore ebenfalls auf sieben verschiedene Spieler. Die Torschützenliste wird angeführt vom Munninger David Seitz (fünf Tore). Gleich vier Spieler haben je dreimal ins Schwarze getroffen, nämlich Marcel Mebert, Ben Hertle, Elias Leberle und Sebastian Ziegler. Felix Stockinger, seit Herbst vergangenen Jahres Fußball-Abteilungsleiter beim SV Schwörsheim-Munningen, meint zum jüngsten 2:2 gegen Wemding/Wolferstadt: „Es war ärgerlich, weil der Ausgleich erst in der siebten Minute der Nachspielzeit fiel. Ich wäre schon gerne als Tabellenführer nach Wallerstein gefahren.“ Das bisher schwächste Spiel sei bei der 1:6-Niederlage gegen den Sportclub D.L.P. gewesen. „Das war die mit Abstand stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben“, so Stockinger.

Dauerverletzt ist Nikolas Leberle, der sich im Winter das Kreuzband gerissen hat. Dennis Teichmann hatte muskuläre Probleme und Torwart Patrick Macho ist krank, aber vielleicht geht es bis Sonntag. Hier zeige sich der Vorteil eines sehr großen Kaders mit einem Altersdurchschnitt der ersten Mannschaft von 24,5 Jahren. Zum Gegner erklärt Stockinger: „Wir kennen Wallerstein schon gut aus der letzten Saison. Es waren Spiele auf des Messers Schneide. Der direkte Vergleich ging nach Schwörsheim-Munningen mit einem Heimsieg und einem Auswärtsremis.“ Seit dem Winter der Saison 2023/24 ist Michael Klaus (47) der Trainer der Gelbhemden. „Besser kann ein Trainer gar nicht zur Mannschaft passen“, verteilt Stockinger die Bestnote an den Coach.

Schiedsrichter Bernhard Weimann (DJK Stopfenheim, Gruppe Jura Nord) pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an.