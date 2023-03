Kreisklasse Nord 1: Spitzentrio startet mit Siegen in die Rückrunde

Plus Der Tabellenzweite Deiningen landet einen klaren 3:0-Heimerfolg, Spitzenreiter Flotzheim und der Dritte Ebermergen gewinnen auswärts knapp.

Tore: 1:0 Philipp Beck (5.), 1:1 Jonas Roßkopf (62.), 1:2 Daniel Roßkopf (73.); Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Samuel Vaas (64.), 0:2 David Fuchs (78.); Zuschauer: 120.