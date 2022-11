Fußball-Kreisliga

vor 17 Min.

Gerechtes Unentschieden im Topspiel der Kreisliga Nord

Plus Kreisliga Nord: Oettingen verdient sich einen Punkt in Buchdorf. Riedlingen schenkt Reimlingen vier Tore ein.

Von Farah Losch

SG FSV Buchdorf/Daiting – TSV Oettingen 1:1 (0:0). – Die erste gute Chance konnte die Heimelf nach rund zehn Minuten verbuchen: Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier kam am langen Eck aus drei Metern Entfernung zum Kopfball, setzte ihn aber knapp über die Latte. Kurze Zeit später ging der erste gute Abschluss der Gäste aus zehn Metern über das Tor. Die Oettinger hatten in dieser Phase etwas mehr Ballbesitz, kamen aber nur zu Halbchancen. So ging es torlos in die Kabine.

In der zweiten Hälfte fiel durch Nikolai Kastner das 1:0: Nach einem schnellen Einwurf auf Andreas Maier schob Kastner mit dem zweiten Ballkontakt das Spielgerät aus fünf Metern am Keeper vorbei zur Heimführung ein. Daraufhin erhöhten die Gäste den Druck. In der 82. Minute erzielten die Oettinger den verdienten Ausgleich: Nach einer flachen Hereingabe über außen wurde die Flanke in den Rückraum geblockt. Dort stand Robert Brunner frei und traf aus dem Stand ins Kreuzeck. Es blieb am Ende beim gerechten Remis.

