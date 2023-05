Fußball

vor 2 Min.

Kreisliga: Hainsfarth macht den Titelkampf noch spannender

Plus Tabellenführer Holzkirchen lässt Punkte auf dem Burschel. Verfolger Oettingen rückt auf drei Zähler heran, dahinter hält sich Reimlingen hartnäckig.

Von Farah Losch Artikel anhören Shape

In der Fußball-Kreisliga bahnt sich ein spannendes Saisonfinale an, denn die ersten drei Teams SV Holzkirchen, TSV Oettingen und FSV Reimlingen sind nach dem 23. Spieltag nur vier Punkte auseinander. Die Oettinger auf Platz zwei haben zudem noch ein Nachholspiel zu bestreiten. Holzkirchens überraschendes Unentschieden in Hainsfarth hat dem Titelkampf nochmals Brisanz verliehen. Die Holzkirchener hatten schon in der Vorwoche Federn gelassen und müssen sich jetzt nochmals mächtig strecken, um das Ziel Meisterschaft und Aufstieg zu erreichen.

Kreisliga Nord: SG Alerheim macht einen ordentlichen Satz nach vorne

SG Alerheim – SV Holzheim 3:2 (2:1). – Zu Beginn der ersten Hälfte erarbeitete sich die SG Alerheim ein deutliches Chancenplus ohne zählbaren Erfolg. In der 27. Minute war es so weit: Benjamin Töpfer zirkelte einen Freistoß an der Mauer vorbei unten rechts ins Tor. Die Führung hatte aber nicht lange Bestand. Nur Minuten später machte es Radu Somodi seinem Gegenüber nach und schoss seinen Freistoß ebenso sehenswert rechts oben in den Winkel. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Töpfer erneut einen Freistoß mit großzügiger Hilfe des Gästetorhüters. Mit 2:1 ging es somit in die Kabine.

Die SG Alerheim machte im zweiten Durchgang gleich dort weiter, wo sie aufgehört hatte. In der 53. Minute überlupfte Benjamin Töpfer den Torhüter und erzielte das 3:1. Daraufhin schalteten die Gastgeber einen Gang herunter. Das ermöglichte den Gästen den Anschlusstreffer. Der SV Holzheim/ Dillingen erzielte in der 86. Minute durch Pascal Petermann den verdienten Treffer. Danach wurde auf Alerheimer Seite mächtig gezittert, der Gastgeber konnte den knappen Vorsprung aber über die Zeit retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen