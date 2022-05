Der FC Maihingen siegt im Spitzenspiel

Plus Die Golder-Elf hat vor den beiden letzten Spielen nun einen Zähler Vorsprung vor Wemding. Für Hainsfarth und Möttingen ist dagegen der Aufstiegszug trotz Siegen so gut wie abgefahren.

TSV Wemding – FC Maihingen 1:2 (1:1). – Im bis zum Schluss spannenden Spitzenspiel musste sich der TSV erstmals seit 14 Partien wieder geschlagen geben – und die Tabellenführung an die siegreichen Gäste abtreten. Dabei gelang Florian Veit nach Vorarbeit von Daniel Haller bereits mit dem ersten gelungenen Spielzug die Heimführung. Danach hielten die Platzherren den Druck aufrecht, doch ein zweiter Treffer wurde wegen Fouls abgepfiffen. Die Heimelf ließ den FCM zunächst kaum zur Entfaltung kommen, leistete sich nach einer halben Stunde aber einen kapitalen Abwehrschnitzer, den Maximilian Steger zum Ausgleich nutzte. Kurz vor der Pause verfehlte Haller nach Steilpass von Julian Hönle die erneute TSV-Führung nur knapp.