Fünf Hainsfarther Tore gegen den Ligaprimus

Plus Möttingen bleibt in der Kreisliga Nord dennoch vorne, während Maihingen mit weiterem Sieg aufholt. Das Verfolgerderby zwischen Wemding und Holzkirchen endet mit einem verdienten Unentschieden.

TSV Hainsfarth – TSV Möttingen 5:0 (3:0). – Das Spitzenspiel hatte einen klaren Sieger, da sich die Heimelf nach anfänglichen Schwächen stark steigerte. Bald schoss Schindler nur an die Heimlatte, wohingegen nur wenig später David Beck nach einem gelungenen Angriff aus spitzem Winkel die Heimführung gelang. Danach kam Hainsfarth besser ins Spiel und durch einen Elfer von Linn Hertle zum 2:0. Eine Möttinger Flanke landete dann von der Latte nur auf dem Rücken des Heimkeepers, während noch vor der Pause Sitta satt zum 3:0 traf.