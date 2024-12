Neue Mission für „Hanse“ Golder

Der Fußball-Kreisligist TSV Hainsfarth ist mit dem neuen Trainer Stefan Schmidt in die Saison 2024/25 gestartet und feierte gleich zwei Siege zum Rundenauftakt. Dabei blieb es, denn anschließend waren die Nordrieser acht Spiele in Folge sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen) und dementsprechend auch in der Tabelle abgerutscht. Nach der 0:4-Niederlage am 20. Oktober beim SV Ehingen-Ortlfingen kam es zur Trennung. Nach einer Interimsphase ist nun der neue Übungsleiter gefunden.

Durch die Trennung im Oktober erhofften sich der scheidende Trainer und die Abteilungsleitung den nötigen Impuls für die Mannschaft für die letzten Spiele im Jahr 2024. Abteilungsleiter Holger Meyr fungierte mit Unterstützung seines Bruders Dominik bis zur Winterpause als Interimstrainer und holte prompt aus drei Spielen sieben Punkte. Für die Frühjahrsrunde, die am 23. März mit einem Auswärtsspiel bei der (SG) Ebermergen/Mündling-Sulzdorf beginnt, präsentiert der Kreisligist einen bekannten neuen Mann.

Fußball-Kreisliga Nord: Mit „Hanse“ Golder soll es in Hainsfarth wieder aufwärts gehen

Holger Meyr erklärt auf Anfrage: „Nach drei Spielen unter meiner Leitung – was sehr viel Spaß gemacht hat – freue ich mich sehr, dass mein alter Freund „Hanse“ zur Frühjahrsrunde übernimmt. Nachdem diese wichtige Personalie geklärt ist, schauen wir optimistisch ins neue Fußballjahr.“

Wer sich im Rieser Fußballgeschehen auskennt, der weiß sofort, um wen es sich bei „Hanse“ handelt. Der Alerheimer Hans-Joachim Golder trainierte zuletzt in der Frühjahrsrunde 2024 den SC Aufkirchen. Dort erreichte er in der Landesliga Südwest mit den Hesselbergern einen Platz in der Abstiegsrelegation. In dieser scheiterte er letztlich knapp am ASV Zirndorf (0:1-Niederlage und 1:1).