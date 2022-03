Fußball-Kreisliga Nord

vor 48 Min.

Nur Holzkirchen landet einen Dreier

Plus Mit einem 2:0 beim Elften Donaumünster-Erlingshofen schließt der SVH etwas nach vorne auf. Reimlingen und Hainsfarth kommen über ein 2:2 nicht hinaus.

Von Jim Benninger

TSV Hainsfarth – SV Kicklingen/Fristingen 2:2 (0:1). – Nach verhaltenem Beginn gingen die Gäste nach einer Viertelstunde durch Michael Bihler in Führung, als dieser einen zu kurzen Rückpass abstaubte. Danach erspielte sich die Heimelf zahlreiche Chancen, die allerdings zunächst vergeben wurden. Erst nach einer knappen Stunde belohnte sich der TSV, als Nico Hensolt per Kopf eine Freistoßflanke ins Gästetor verlängerte. Und bereits kurz danach erzielte Nico Leister nach Vorlage von Elias Leberle die verdiente Heimführung. Mit Härte versuchte danach die Gastmannschaft ihre spielerische Unterlegenheit wettzumachen. Die Entscheidung hätte der Handelfmeter von Leister sein können, der aber an die Latte landete. Umso ärgerlicher war der für die Gäste glückliche Ausgleich von Jonas Manier fünf Minuten vor dem Ende durch einen Freistoß, bei dem der Heimkeeper geblendet war.

