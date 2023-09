Fußball

Kreisliga Nord: Oettingen und Nördlingen treffen sich zum Städte-Derby

Die Mannschaften von Karl-Heinz Schüler (linkes Bild) und Christoph Greiner treffen am Sonntag in Oettingen aufeinander. Vor dem Derby stapeln beide tief.

Plus Welche Stadt hat die besseren Kreisliga-Kicker? Das Spiel am Sonntag wird es zeigen. Als Favorit sehen die Trainer interessanterweise das jeweils andere Team.

Von Klaus Jais

Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord kommt es zum Derby der beiden Stadtmannschaften TSV Oettingen und TSV Nördlingen II. Schiedsrichter Norbert Süss (TSV Ellgau) pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an. Die Wörnitzstäder liegen mit zehn Punkten auf Rang fünf, haben aber erst fünf Spiele absolviert. Der TSV Nördlingen hat als Tabellendritter 13 Punkte und sechs Spiele absolviert. Die Bilanzen ähneln sich also, doch die Ausgangslage ist für beide Mannschaften grundverschieden.

Der TSV Oettingen ist Erster der reinen Heimtabelle und Letzter der reinen Auswärtstabelle. Dies lässt sich damit erklären, dass der TSV Oettingen erst einmal auswärts angetreten ist und dabei einen Punkt beim FC Mertingen ergatterte. In den Reihen der Gastgeber stehen einige Spieler, die auch schon das Trikot des TSV Nördlingen trugen, teilweise nur als Jugendfußballer. Denis Rama, Philipp Dinkelmeier, Robert Brunner und Benedikt Günther spielten alle schon in Nördlingen. Das bisher letzte Punktspiel-Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten war in der Kreisliga-Saison 2014/2015. Damals gewann der TSV Nördlingen beide Spiele 2:0.

