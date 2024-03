Fußball

vor 19 Min.

Kreisliga Nord startet mit einem Verfolgerduell in die restliche Runde

In der Kreisliga Nord trifft der Fünfte (im rechten Bild in Lila: Manuel Fensterer vom TSV Wemding) auf den Vierten (im linken Bild in Blau: Stefan Mayer vom FSV Reimlingen).

Plus Spiel der Woche: Die Tabellennachbarn Wemding und Reimlingen treffen aufeinander, die beiden Teams weisen viele Parallelen auf. Vorab stapeln beide Trainer tief.

Von Nico Lutz

Das Warten hat ein Ende, endlich bewegt sich das Spielgerät wieder auf den Fußballplätzen der Region. In der Kreisliga Nord fanden bereits am vergangenen Wochenende zahlreiche Nachholspiele statt, mit dem 19. Spieltag startet das neue Fußballjahr nun regulär. Bereits am Samstag treffen Wemding und Reimlingen aufeinander, für die punktgleichen Top-Fünf-Teams ein wegweisendes Spiel.

Der TSV Wemding startete nach einer verletzungsfreien Vorbereitung inklusive vier Tagen Trainingslager in Saarbrücken mit einem Erfolgserlebnis in die Pflichtspielzeit: Zu Gast in Höchstädt bejubelte man in der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg. Siegtorschütze und Spielertrainer Chris Luderschmid attestiert seiner Mannschaft einen richtig guten Start mit drei richtig wichtigen Punkten: „Am Ende ist der Sieg mit dem späten Treffer etwas glücklich, doch aufgrund der vielen Chancen haben wir uns das verdient.“

