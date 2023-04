Kreisliga Nord: SV Holzkirchen legt vor, TSV Oettingen zieht nach

Plus Wemding und Donaumünster-Erlingshofen trennen sich im Kellerduell 4:4. Die SG Alerheim fährt einen mächtigen 5:0-Erfolg bei der SpVgg Riedlingen ein.

Torreiche Begegnungen hat das Osterwochenende in der Fußball-Kreisliga Nord gebracht. Im Ries-Derby Reimlingen gegen Möttingen schlagen die Reimlinger ihren Gästen kurz vor Schluss ein Schnippchen und behalten dank dem 3:2 die Punkte bei sich. Die SG Alerheim erringt ein beeindruckendes 5:0 gegen Riedlingen, und beim 4:4-Unentschieden zwischen Donaumünster und Wemding haben beide Abwehrreihen nicht den besten Tag erwischt.

Tore: 1:0 Philipp Buser (24.), 2:0 Micha Köhnlein (84.); Zuschauer: 120.