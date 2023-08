Führungswechsel in der Kreisliga Nord

In der englischen Woche tut sich einiges in der Tabelle. Buchdorf gibt Spitzenrang ab, Wemding kassiert die erste Pleite. Alerheim fertigt Marktoffingen ab.

Die SG Buchdorf/Daiting hat durch den Patzer in Maihingen am Spieltag am Mittwoch die Tabellenführung der Kreisliga Nord eingebüßt. Die Maihinger Kicker sind dadurch verlustpunktfrei neuer Spitzenreiter. Wemding kassierte ebenfalls die erste Saisonniederlage, der FC Mertingen ergatterte den ersten Zähler, während Marktoffingen und Deiningen weiter ohne Erfolg am Tabellenende rangieren.

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – FSV Reimlingen 3:6 (2:2). In einer torreichen Partie glich der FSV Reimlingen einen Zwei-Tore-Rückstand aus und drehte letztendlich das Spiel zum Auswärtssieg – zum Leidwesen der Spielgemeinschaft. Zu Beginn hatten die Hausherren die Oberhand und kamen mehrmals gefährlich vors Tor, verpassten aber die Führung. Diese gelang dann in der 24. Minute Marco Prestle, nachdem er im Strafraum zum Abschluss gekommen war. Nur wenig später erhöhte die neu formierte SG Ebermergen-Mündling/Sulzdorf auf 2:0. Nach 40 Minuten erzielte Robin Helmschrott den Anschlusstreffer, nachdem er sich im 16er durchgesetzt hatte. Kurz vor der Pause glich der FSV Reimlingen aus.

Zehn Minuten nach der Pause brachte Martin Pivac die Gastgeber durch einen Kopfball nach einer Ecke erneut in Führung. Die Freude währte nur kurz, denn nur drei Minuten später drehte Reimlingens Goalgetter Dominik Kohnle mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von acht Minuten das Spiel zum 5:3. Die SG warf nochmal alles nach vorne, konnte aber keine Chance verwerten. Dadurch ergab sich kurz vor Schluss eine Kontermöglichkeit für die Reimlinger, die Robin Helmschrott zum 6:3 nutzte. Zuschauer: 180. (sge)

TSV Wemding bietet schwache Vorstellung und verliert

TSV Wemding – TSV Hainsfarth 0:4 (0:3). Nach einer schwachen Vorstellung mussten die Gastgeber eine herbe erste Saisonniederlage verkraften. Dabei war der Auftakt noch vielversprechend: Nach schöner Kombination zwang Florian Veit Gäste-Keeper Maximilian Jung zu einer Glanzparade (10.). Es folgten zwei weitere Gelegenheiten für Wemding, ehe auf der Gegenseite Nico Leister ungestört durch die Abwehr dribbelte und zum 0:1 unter die Latte vollendete (17.). Wenig später wurde Leister im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst. Und als Elias Leberle einen kapitalen Abwehrschnitzer zum 0:3 ausnutzte, war die Partie eigentlich früh entschieden (33.).

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf zwar noch einmal motiviert zurück, doch richtig viel wollte weiterhin nicht gelingen. Einen Gewaltschuss von Spielertrainer Chris Luderschmid entschärfte Keeper Jung und auch weitere Abschlüsse führten nicht zum Erfolg. Hainsfarth ließ bei mehreren Konterchancen zunächst das vierte Tor liegen, ehe der eingewechselte Jonas Babel doch noch zum Endstand traf (74.). Zuschauer: 120. (unf)

FC Mertingen – TSV Oettingen 1:1 (1:0). Die Mertinger hatten den besseren Beginn und Sven Rotzer hatte in der 8. Minute die Chance zum 1:0 mit einem schönen Linksschuss. Die Gäste verzeichneten in der 15. Minute durch Nicolas Bee die erste gute Chance, die Fuchs im FCM-Tor aber parierte. In der 18. Minute ging die Heimelf in Führung. Schwark flankte von rechts auf Gaugenrieder, der aus fünf Metern einköpfte. Wenig später hatte David Pfäffl die Chance zum 2:0 scheiterte aber an Jaumann im Gästetor (25.). Fünf Minuten später fand auch Sven Rotzer in Jaumann seinen Meister. Weiter Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt.

Die zweite Hälfte bot ein ganz schwaches Spiel auf niedrigem Niveau. Viele Abspielfehler und wenig Struktur herrschten. Die einzige nennenswerte Chance hatte Bee in der 65. Minute, er scheiterte aber an Fuchs. Es passte ins Bild, dass die Gäste zum Ausgleich kamen, als alle Mertinger mit einer Verletzungsunterbrechung rechneten, die Gäste aber weiterspielten und Robert Brunner zum 1:1 traf. Mit der letzten Chance hatte Marc Löfflad sogar die Gästeführung auf dem Fuß, verzog aber knapp. Zuschauer: 140 (fcm)

Offener Schlagabtausch zwischen Alerheim und Marktoffingen

SG Alerheim – FSV Marktoffingen 4:1 (1:1). Eine gute Viertelstunde mussten die Zuschauer warten, bis es zur ersten nennenswerten Szene kam. Und diese brachte die Führung für die Gastgeber. Nach einem langen Freistoß in den Sechzehner wollte Julian Peiker per Kopf klären, doch dieser Versuch schlug unhaltbar ins eigene Tor ein. Der FSV Marktoffingen rappelte sich aber schnell wieder auf und versuchte zügig den Ausgleich zu erzielen. Dieser gelang auch in der 32. Minute. Nach einem langen Ball kam Andreas Estner kurz vor dem Sechzehner zum Abschluss und markierte das 1:1. Die Gäste drängten nun auf die Führung, jedoch blieb es beim Remis zur Pause.

Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Torabschlüssen auf beiden Seiten. In der 55. Minute wendete sich dann das Blatt zugunsten der Gastgeber. Der schon gelb vorgewarnte Alexander Kirchenbaur ging erneut sehr hart in einen Zweikampf und holte sich eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe ab. Die Überzahl nutzte die SG Alerheim gnadenlos aus. Zunächst schoss Sebastian Hertle durch einen Elfmeter den Gastgeber in Führung. Kurz danach köpfte Stefan Heuberger nach einer Ecke zum 3:1 ein. Als der FSV Marktoffingen wieder komplett war, versuchte er den Anschluss wiederherzustellen, fing sich aber einen erneuten Elfmeter ein. Tobias Stelzle markierte mit seinem Treffer den Endstand. Der erste Heimspielsieg für Alerheim in dieser Saison. Zuschauer: 75. (sga)

Buchdorf verliert das Spitzenduell

FC Maihingen – SG FSV Buchdorf/Daiting 4:2 (2:1). Die Gäste kamen gut in die Partie und mit der ersten gefährlichen Aktion hatten sie bereits Erfolg. Ein langer Ball ging zu Lux, der zunächst an Fischer scheiterte. Aber Ali Göck stellte sich kurz zu ungeschickt an und fällte seinen direkten Gegenspieler. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Marius Schmid souverän für Buchdorf. Postwendend fiel der Ausgleich, als Aaron Stimpfle im Laufduell der Sieger blieb und kaltschnäuzig zum 1:1 einschob. Simon Lux verpasste das 2:1, als er an Torwart Fischer scheiterte. Auch Aaron Stimpfle kam nicht am Gästekeeper vorbei.

Die SG kam gut aus der Kabine und wiederum Lux verpasste knapp den Ausgleich, als er nicht weit am Tor vorbeischob. Aber auch die Heimelf ließ sich nicht zweimal bitten. Zunächst wurde Liebhards Schuss leicht abgefälscht und Torhüter Schwertberger packte sicher zu. Aber keine Zeigerumdrehung später war Aaron Stimpfle zur Stelle, der perfekt von Max Thum in Szene gesetzt wurde und aus spitzem Winkel einnetzte. Doch nach einem Missverständnis in der Heimabwehr kam Lux an den Ball und spitzelte zum Anschlusstreffer ein. In der 64. Minute fiel praktisch die Vorentscheidung, denn ab dann verflachte die Partie gegen nie aufsteckende Gäste. Dominik Göck wuchtete den Ball nach einem Diagonalball von Max Thum ins Tor. Zuschauer: 130. (fcm)

SpVgg Deiningen – SSV Höchstädt 0:2 (0:1). Die SpVgg Deiningen lag nach 20 Minuten bereits mit 0:1 zurück, dabei hatte sie bis dahin die Partie bestimmt. Die Heimelf konnte nach einer Flanke in den Strafraum nicht klären und Patrick Wanek drückte den Ball über die Linie. Ein Schock für die SpVgg, die nun völlig von der Rolle war. Vier Minuten später lief Wanek im Zuge eines Konters allein aufs Tor zu, doch Keeper Marlon Dahms klärte gekonnte mit dem Fuß. Nach gut einer halben Stunde erhielt Höchstädt einen Elfmeter zugesprochen, der allerdings nach Rücksprache mit dem Linienrichter zurückgenommen wurde. Kurz vor der Pause probierte es Deiningens Leon Dammer mit einem Fernschuss, SSV-Torhüter Marco Kommer konnte den Schuss gerade noch an die Latte zur Ecke klären.

Nach der Pause hatten die Hausherren mehr Spielanteile. Dennoch dauerte es bis zur 70. Minute, ehe die Zuschauenden wieder einen gefährlichen Torabschluss sahen: Doch David Chlebisz vergab den möglichen Ausgleich. Sechs Minuten später fiel die Entscheidung. Wie aus dem Nichts traf Alban Nuraj ins lange Eck des Deininger Tors. Letztlich ein verdienter Sieg der Gäste, da sie ihre wenigen Chancen zu nutzen verstanden. Zuschauer: 130. (spvgg)