vor 32 Min.

Kreisliga Nord: Zwei Siege und ein Unentschieden in den Nachholspielen

Nur einen Punkt haben die Marktoffinger Fußballer (in den schwarzen Hosen) gegen Buchdorf/Daiting geholt. Viele Chancen ließen die Rieser dabei ungenutzt.

Plus Hainsfarth und Wemding fahren in den Nachholspielen der Fußball-Kreisliga Nord Siege ein, Marktoffingen nutzt seine Chancen nicht – und hadert mit dem Schiri.

Drei Nachholpartien haben noch vor dem tatsächlichen Start der Frühjahrsrunde in der Kreisliga Nord stattgefunden. Während man in Wemding und Hainsfarth durchaus zufrieden sein kann, trauert man in Marktoffingen nach dem Unentschieden zwei verlorenen Punkten hinterher.

