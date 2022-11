Tor-Spektakel in Oettingen

Plus Kreisliga Nord: Der TSV gewinnt das Topspiel gegen Reimlingen mit 4:3. Alerheim fertigt Favorit Buchdorf/Daiting mit einem klaren 4:0 ab.

Tore: 1:0 Benedikt Günther (21.), 1:1 Lukas Wick (37.), 2:1 Benedikt Deubler (41.), 3:1 Vincent Käser (70.), 3:2 Stefan Mayer (76.), 4:2 Benedikt Günther (90.+4), 4:3 Dominik Kohnle (90.+7); Zuschauer: 150.