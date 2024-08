TSV Oettingen empfängt FC Maihingen zum Nordries-Duell der Kreisliga

Es geht wieder los im Rieser Amateurfußball: An diesem Sonntag sind auch die Mannschaften von der Kreisliga bis zur B-Klasse und den Reserveligen wieder im Einsatz. In unserer Rubrik „Spiel der Woche“ greifen wir immer samstags eine Partie heraus, die einen genaueren Blick verdient. Den Anfang macht die Kreisliga Nord mit der Begegnung TSV Oettingen gegen FC Maihingen, die am Sonntag um 15 Uhr am Weißen Kreuz in Oettingen angepfiffen wird. Beide Mannschaften haben im Sommer neue Coaches bekommen, und auch sonst gibt es einige Parallelen bei den zwei Nordries-Mannschaften.

