Bei Nördlingens Gastgeber ist die Mannschaft der Star

In Ehekirchen wartet eine unangenehme Aufgabe auf den TSV Nördlingen. Das Heimteam gewann zuletzt in Gersthofen.

Ein ähnlich schweres Spiel wie vor zwei Wochen in Egg an der Günz wartet auf die Landesliga-Fußballer des TSV Nördlingen am Sonntag (15 Uhr, Wallertshofener Straße) beim Tabellenzwölften FC Ehekirchen, der am vergangenen Spieltag mit einem 4:3-Sieg beim TSV Gersthofen aufhorchen ließ.

Dabei führte die Heimelf bereits 3:1. „Bis zum 3:2 hatten wir alles im Griff, hätten kurz zuvor das 4:1 machen müssen. Dann wäre die Messe gelesen gewesen“, sagte nach dem Spiel Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen. Als dreifacher Torschütze glänzte Julian Hollinger, der sein Torekonto auf sieben Saisontore erhöhte. Vor ihm in der internen Trefferliste liegt nur Christoph Hollinger mit acht Treffern. Die Mannschaft aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat bislang jeweils 14 Heim- und Auswärtspunkte errungen. Zu Hause wurden erst drei Spiele verloren und fünfmal gab es Unentschieden. Als Trainer fungieren gleichberechtigt Michael Panknin (32) und Simon Schröttle (29), die beide auch mitspielen. Schröttle ist noch beim FC Augsburg in der Jugend tätig, Panknin in der Schanzer-Fußballschule.

Abteilungsleiter lobt das Trainerduo

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besseres Trainerduo für Ehekirchen gibt“, sagt Abteilungsleiter Markus Bissinger, der den Zusammenhalt in der Mannschaft lobt: „Da ist keiner, der quer treibt. Alle ziehen an einem Strang. Wenn mal einer Ersatzspieler ist, schimpft er nicht. Wenn einer ausgewechselt wird, schimpft er nicht. Wir sind einfach eine Mannschaft, das ist unser großer Pluspunkt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so eine angenehme Mannschaft hatten.“ Es wohnen zwar alle FCE-Spieler im Umkreis, aber es sind mit Matthias Rutkowski und Peter Füger nur zwei Ehekirchener in der Mannschaft.

Das Hinspiel gewannen die Rieser durch das Tor von Simon Gruber mit 1:0. Der 25-jährige Angreifer hatte beim 3:1-Sieg gegen Gilching/Argelsried am 9. Oktober letztmals getroffen, fehlte aber den ganzen November wegen eines Wadenbeinbruchs. Zuletzt gegen den FV Illertissen II erzielte er sein 13. Saisontor, während seine hartnäckigsten Verfolger in der Torjägerliste, Jeton Abazi vom SV Mering und Moritz Müller vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen (beide 11 Tore), leer ausgingen. In Ehekirchen wird Kapitän Felix Käser voraussichtlich ausfallen, ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung. Wer für Käser in den Kader der Ersten hinzukommen wird, entschied sich erst gestern Abend im Abschlusstraining. Gerade gegen die körperlich starken Ehekirchener Angreifer wäre der Einsatz von Käser wichtig gewesen.